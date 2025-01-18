Юрий Семин: «Бителло – не Месси и не Мбаппе. У «Динамо» хороший состав»
Юрий Семин высказался о невозвращении Бителло в расположение «Динамо».
«Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.
Бителло, конечно, талантливый игрок, но один футболист не должен играть такую громадную роль. Это не Месси и не Мбаппе. У «Динамо» достаточно хороший состав, – заявил бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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