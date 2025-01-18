Маркао об опозданиях легионеров на сборы клубов РПЛ: «Русская зима – немаловажный фактор. Когда прилетаешь из холодов в бразильский климат, не сильно хочется возвращаться»

Маркао объяснил, почему бразильцы опаздывают на сборы клубов Мир РПЛ.

«Почему бразильцы часто опаздывают на сборы после зимней паузы в РПЛ ? Скажу сразу, что я против таких опозданий, но попробую объяснить это с точки зрения легионера из Бразилии. Лететь из России в Бразилию далековато. Помню, нужно было потратить почти два дня на дорогу туда и еще два дня – на дорогу обратно. Это уже четыре дня отпуска. Впрочем, это было в мое время, сейчас с этим проще дела обстоят.

Также немаловажным фактором является русская зима. Когда ты находишься долго вдали от семьи и друзей, прилетаешь в декабре из русских холодов в наш бразильский климат, то не сильно хочется возвращаться. Иногда полезно перезарядить батарейки.

Но, повторюсь, это лишь только взгляд со стороны, я не считаю это оправданием. Опаздывать на сборы нельзя, нужно профессионально относиться к своему контракту», — сказал экс-форвард «Спартака ».

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