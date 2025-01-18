Канчельскис о том, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»

Андрей Канчельскис вспомнил, как наказали Сергея Юрана в киевском «Динамо».

Экс-хавбек украинского клуба и сборной России высказался на фоне демарша Бителло , Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо », «Оренбурга » и «Крыльев Советов » соответственно.

— Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?

— Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку.

Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз – и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание, – сказал Канчельскис.