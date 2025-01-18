Канчельскис о том, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»
Андрей Канчельскис вспомнил, как наказали Сергея Юрана в киевском «Динамо».
Экс-хавбек украинского клуба и сборной России высказался на фоне демарша Бителло, Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» соответственно.
— Какое наказание получил бы Мендес в ваше время?
— Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку.
Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз – и портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра. Вот тебе и наказание, – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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