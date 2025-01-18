«Спартак» не устраивают требования агентов Солари. Клуб начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке
Переговоры «Спартака» по Пабло Солари из «Ривер Плейта» в тупике.
По данным Metaratings.ru, «Спартак» начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке на позицию вингера. Красно-белых не устраивают финансовые требования представителей игрока. Однако возможность трансфера все еще сохраняется.
Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Всего за клуб он провел 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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