«Спартак» не устраивают требования агентов Солари. Клуб начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке

Переговоры «Спартака» по Пабло Солари из «Ривер Плейта» в тупике.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке на позицию вингера. Красно-белых не устраивают финансовые требования представителей игрока. Однако возможность трансфера все еще сохраняется.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Всего за клуб он провел 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.