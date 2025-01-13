Тимур Гурцкая: «Спартак» отдан агентам на аутсорсе: Ultimate контролирует иностранцев, Павел Андреев – русских. Кахигао будет делать сделки, которые его попросят сделать»

Тимур Гурцкая высказался о том, кто управляет трансферами в «Спартаке».

– Я знаю, что в «Спартак» Эшуорта привел Алан Мамукаев, а к Мамукаеву его привел Пол Эшуорт , который теперь работает в компании Мамукаева Ultimate Sports.

Эта компания взяла ширму, чтобы иностранец был спортивным директором «Спартака ».

– Почему ширму?

– Это же не спортивный директор. Кахигао будет делать сделки, которые его попросят сделать те, кто за ним стоит. И судя по тому, что первая его обсуждаемая сделка – это Солари…

А почему Солари? Потому что Солари Ultimate вела для «Краснодара» прошлой зимой – и за 15 миллионов не смогли его купить.

– Солари не было в списках «Спартака» до Кахигао?

– Не знаю. Вы исключаете, что Ultimate предлагала Солари тогда?

– Нет.

– Ну и все.

Клуб «Спартак» сейчас отдан двум агентам на аутсорсе: Ultimate контролирует иностранцев, Павел Андреев контролирует русских.

И потом выступает Малышев, который говорит: «Мы с агентами не работаем», – сказал агент Тимур Гурцкая .