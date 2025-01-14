Агент Солари о прогрессе в переговорах со «Спартаком»: «Никакого. Другие клубы из России продвигаются быстрее»
Агент Пабло Солари оценил прогресс в переговорах со «Спартаком».
Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему аргентинскому форварда со стороны московского клуба, а также «Краснодара».
– Есть ли какой‑то прогресс в переговорах со «Спартаком»?
– Никакого. Другие клубы из России продвигаются в переговорах быстрее, чем «Спартак», – сказал агент Ариэль Кипершмид.
Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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