Агент Солари о прогрессе в переговорах со «Спартаком»: «Никакого. Другие клубы из России продвигаются быстрее»

Агент Пабло Солари оценил прогресс в переговорах со «Спартаком».

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему аргентинскому форварда со стороны московского клуба, а также «Краснодара».

– Есть ли какой‑то прогресс в переговорах со «Спартаком»?

– Никакого. Другие клубы из России продвигаются в переговорах быстрее, чем «Спартак», – сказал агент Ариэль Кипершмид.

Солари выступает за «Ривер Плейт » с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года.