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Агент Солари о прогрессе в переговорах со «Спартаком»: «Никакого. Другие клубы из России продвигаются быстрее»

Агент Пабло Солари оценил прогресс в переговорах со «Спартаком».

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему аргентинскому форварда со стороны московского клуба, а также «Краснодара». 

– Есть ли какой‑то прогресс в переговорах со «Спартаком»?

– Никакого. Другие клубы из России продвигаются в переговорах быстрее, чем «Спартак», – сказал агент Ариэль Кипершмид.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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