Тюкавин прибыл на сбор «Динамо» в Катар после болезни: «Самочувствие и настроение хорошее. Ожидаем возвращение в общую группу»

В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард пропускает начало первого сбора из-за болезни.

«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет. Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», – сообщили в пресс-службе.