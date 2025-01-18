Тюкавин прибыл на сбор «Динамо» в Катар после болезни: «Самочувствие и настроение хорошее. Ожидаем возвращение в общую группу»
В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Константина Тюкавина.
Ранее сообщалось, что 22-летний форвард пропускает начало первого сбора из-за болезни.
«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет. Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», – сообщили в пресс-службе.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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