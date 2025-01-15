Головин – лучший футболист 2024 года в России по версии журнала «Футбол»

Александр Головин признан лучшим футболистом России в 2024-м журналом «Футбол».

Полузащитник «Монако» впервые в карьере стал обладателем этой награды. По итогам голосования он набрал 438 баллов.

Второе место в опросе занял полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, который летом 2024 года перешел из «Локомотива». Тройку замкнул форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Награда вручается с 1964 года. Ее первым обладателем стал Валерий Воронин.

«Советский спорт» возобновил премию спустя пять лет после объявления последнего лауреата (им стал Артем Дзюба в 2018-м). Голосование проводилось среди спортивных журналистов, представителей пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярных футбольных блогеров.

По итогам прошлого чемпионата Франции «Монако» Головина занял второе место, уступив «ПСЖ». В нынешнем сезоне россиянин провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.