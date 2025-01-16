Тюкавин пропустит начало сборов с «Динамо» из-за ларинготрахеита. Форвард не полетел с командой в Катар
Константин Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо».
Форвард бело-голубых не вылетел с командой в Катар из-за болезни.
«К сожалению, за день до вылета на сбор у Константина Тюкавина поднялась высокая температура – выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел.
Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки. Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие 1-2 дня», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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