Тюкавин пропустит начало сборов с «Динамо» из-за ларинготрахеита. Форвард не полетел с командой в Катар

Константин Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо».

Форвард бело-голубых не вылетел с командой в Катар из-за болезни.

«К сожалению, за день до вылета на сбор у Константина Тюкавина поднялась высокая температура – выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел.

Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки. Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие 1-2 дня», – сообщили в пресс-службе «Динамо ».