Раньери подтвердил, что закончит карьеру летом: «Пора сказать «хватит». «Рома» будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола»

Клаудио Раньери подтвердил, что завершит тренерскую карьеру летом.

В ноябре прошлого года, когда 73-летний специалист возглавил «Рому», планировалось , что впоследствии Раньери станет консультантом клуба по спортивным вопросам.

«По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Пора сказать «хватит».

Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола», – сказал Раньери.

После 21 матча «Рома» занимает в Серии А 9-е место.