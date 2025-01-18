Раньери подтвердил, что закончит карьеру летом: «Пора сказать «хватит». «Рома» будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола»
Клаудио Раньери подтвердил, что завершит тренерскую карьеру летом.
В ноябре прошлого года, когда 73-летний специалист возглавил «Рому», планировалось, что впоследствии Раньери станет консультантом клуба по спортивным вопросам.
«По окончании сезона я завершу тренерскую карьеру. Пора сказать «хватит».
Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола», – сказал Раньери.
После 21 матча «Рома» занимает в Серии А 9-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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