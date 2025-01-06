Клаудио Раньери: «После неудачной первой части сезона «Рома» должна доказать, что свет в конце туннеля есть»

Клаудио Раньери оценил последние результаты «Ромы».

Тренер римлян высказался после матча Серии А с «Лацио» (2:0). В последних 4 играх, включая Кубок Италии, «Рома» одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«Согласен, что теперь мы команда, в которой каждый знает, что нужно делать и как помогать друг другу. Мы можем сохранить текущую форму, и это крайне важно – мы должны продолжать в том же духе.

После неудачной первой части сезона «Рома» должна доказать, что свет в конце туннеля есть. Нам нужно показать отличную игру против «Болоньи» – было бы ужасно поехать к ней и не сыграть с тем же настроем, что сегодня.

Результат может зависеть от многих факторов, но главное – нам нужно биться так же упорно, как это было сегодня», – сказал Раньери .

После 19 туров «Рома » занимает в таблице 10-е место.