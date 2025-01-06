Клаудио Раньери: «После неудачной первой части сезона «Рома» должна доказать, что свет в конце туннеля есть»
Клаудио Раньери оценил последние результаты «Ромы».
Тренер римлян высказался после матча Серии А с «Лацио» (2:0). В последних 4 играх, включая Кубок Италии, «Рома» одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Согласен, что теперь мы команда, в которой каждый знает, что нужно делать и как помогать друг другу. Мы можем сохранить текущую форму, и это крайне важно – мы должны продолжать в том же духе.
После неудачной первой части сезона «Рома» должна доказать, что свет в конце туннеля есть. Нам нужно показать отличную игру против «Болоньи» – было бы ужасно поехать к ней и не сыграть с тем же настроем, что сегодня.
Результат может зависеть от многих факторов, но главное – нам нужно биться так же упорно, как это было сегодня», – сказал Раньери.
После 19 туров «Рома» занимает в таблице 10-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем