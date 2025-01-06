Раньери первым в истории Серии А выиграл 5 из 5 дерби в качестве тренера «Ромы»
Клаудио Раньери выиграл все дерби с «Лацио» в качестве тренера «Ромы».
Сегодня «джаллоросси» под руководством Раньери обыграли «Лацио» (2:0) в 19-м туре Серии А.
Раньери выиграл 5 из 5 римских дерби во главе «Ромы». 73-летний специалист стал первым тренером в Серии А, кому это удалось.
Раньери в третий раз в карьере возглавил «Рому» в ноябре 2024 года. Римляне не проигрывают в 4 последних матчах во всех турнирах и занимают 10-е место в Серии А, набрав 23 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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