Раньери первым в истории Серии А выиграл 5 из 5 дерби в качестве тренера «Ромы»

Клаудио Раньери выиграл все дерби с «Лацио» в качестве тренера «Ромы».

Сегодня «джаллоросси» под руководством Раньери обыграли «Лацио » (2:0) в 19-м туре Серии А.

Раньери выиграл 5 из 5 римских дерби во главе «Ромы». 73-летний специалист стал первым тренером в Серии А, кому это удалось.

Раньери в третий раз в карьере возглавил «Рому» в ноябре 2024 года. Римляне не проигрывают в 4 последних матчах во всех турнирах и занимают 10-е место в Серии А, набрав 23 очка.