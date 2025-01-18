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  • «Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами». Парижане достигли лимита ФИФА (L’Equipe)
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«Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами». Парижане достигли лимита ФИФА (L’Equipe)

«Ювентус» в ярости из-за проблем с арендой Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ».

Ранее выяснилось, что переход форварда затягивается из-за того, что «ПСЖ» исчерпал лимит аренд, установленный ФИФА. И теперь парижанам придется либо прервать аренду кого-то из шести футболистов или оформить полноценный трансфер.

В аренде у «Пари Сен-Жермен» на данный момент находятся Хави СимонсРБ Лейпциг»), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиеле («Байер»), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Шер Ндур («Бешикташ»).

L’Equipe сообщает, что парижане не донесли «Ювентусу» эту информацию вовремя, возможно, потому что сами упустили этот момент.

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, как сообщается, был в ярости и зол из-за работы Паскуале Сенсибиле, который курирует арендованных игроков «ПСЖ».

«Юве» назвал «ПСЖ» «абсолютными дилетантами».

Опубликовано: Sports
Источник: GFFN
logoРандаль Коло-Муани
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoсерия А Италия
Кристиано Джунтоли
logoЮвентус
logoвысшая лига Португалия
logoБайер
logoХуан Бернат
logoпремьер-лига Англия
logoВильярреал
logoРБ Лейпциг
logoвысшая лига Турция
logoНорди Мукиеле
logoЛа Лига
logoРенату Саншеш
logoВест Хэм
logoБенфика
logoбундеслига Германия
logoХави Симонс
logoШер Ндур
logoБешикташ
logoКарлос Солер
возможные трансферы
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