«Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами». Парижане достигли лимита ФИФА (L’Equipe)
Ранее выяснилось, что переход форварда затягивается из-за того, что «ПСЖ» исчерпал лимит аренд, установленный ФИФА. И теперь парижанам придется либо прервать аренду кого-то из шести футболистов или оформить полноценный трансфер.
В аренде у «Пари Сен-Жермен» на данный момент находятся Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиеле («Байер»), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Шер Ндур («Бешикташ»).
L’Equipe сообщает, что парижане не донесли «Ювентусу» эту информацию вовремя, возможно, потому что сами упустили этот момент.
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, как сообщается, был в ярости и зол из-за работы Паскуале Сенсибиле, который курирует арендованных игроков «ПСЖ».
«Юве» назвал «ПСЖ» «абсолютными дилетантами».
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