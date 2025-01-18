«Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами». Парижане достигли лимита ФИФА (L’Equipe)

«Ювентус» в ярости из-за проблем с арендой Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ».

Ранее выяснилось, что переход форварда затягивается из-за того, что «ПСЖ » исчерпал лимит аренд, установленный ФИФА . И теперь парижанам придется либо прервать аренду кого-то из шести футболистов или оформить полноценный трансфер.

В аренде у «Пари Сен-Жермен » на данный момент находятся Хави Симонс («РБ Лейпциг »), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиеле («Байер »), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Шер Ндур («Бешикташ»).

L’Equipe сообщает, что парижане не донесли «Ювентусу» эту информацию вовремя, возможно, потому что сами упустили этот момент.

Спортивный директор «Ювентуса » Кристиано Джунтоли , как сообщается, был в ярости и зол из-за работы Паскуале Сенсибиле, который курирует арендованных игроков «ПСЖ».

«Юве» назвал «ПСЖ» «абсолютными дилетантами».