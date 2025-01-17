«Холодец не очень понравился. Торт «Наполеон» – вкусно». Маричаль о русских блюдах
Николас Маричаль высказался о русских блюдах.
– Перед Новым годом выходило видео, где легионеры «Динамо» пробовали русскую кухню. Какое у тебя мнение о холодце?
– Да, мы пробовали с Лаксальтом, но мне не очень понравилось.
– А пробовали ли пельмени с борщом?
– Да, особенно мне нравится торт «Наполеон»! Это очень вкусно, правда, – сказал уругвайский защитник «Динамо» Маричаль.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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