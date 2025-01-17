«Холодец не очень понравился. Торт «Наполеон» – вкусно». Маричаль о русских блюдах

Николас Маричаль высказался о русских блюдах.

– Перед Новым годом выходило видео, где легионеры «Динамо» пробовали русскую кухню. Какое у тебя мнение о холодце?

– Да, мы пробовали с Лаксальтом , но мне не очень понравилось.

– А пробовали ли пельмени с борщом?

– Да, особенно мне нравится торт «Наполеон»! Это очень вкусно, правда, – сказал уругвайский защитник «Динамо » Маричаль .