Мостовой о класико: «Отдаю преимущество «Реалу», скорее всего, они выиграют у «Барсы» в один мяч. Но что будет в итоге – никто не знает. Футбол – это не наука!»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от класико.

«Реал» примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги . Матч состоится сегодня, 26 октября, и начнется в 18:15 по московскому времени.

«Класико – это, прежде всего, матч, который смотрит половина земного шара. И раньше всегда смотрели. Какие матчи, какие интриги там были… Кошмар!

Сейчас ситуация такая: «Реал» и «Барса» в хорошем состоянии. Мбаппе вообще в каждой игре забивает и бьет рекорды. «Барса», как всегда, отличается своей прекрасной игрой. Ожидания от игры завышенные. Но что будет в итоге – никто не знает. Футбол – это не наука!

Прогноз? Без составов сложно сказать. Но я примерно понимаю, кто у кого будет отсутствовать. Отдаю преимущество «Реалу », скорее всего, они выиграют у «Барселоны» в один мяч», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.