Дуглас Сантос из-за повреждения не сыграет с «Динамо». Защитник «Зенита» травмировался на тренировке
Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» из-за повреждения.
«Зенит» примет бело-голубых в 13‑м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
– Сантоса нет даже в запасе, что произошло?
– На предыгровом занятии получил повреждение.
В ближайшее время поймем, насколько все серьезно, и объявим дополнительно, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Зенит» начнет матч с «Динамо» без номинальных форвардов. У москвичей в старте их трое – Тюкавин, Сергеев и Маухуб
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
