Дуглас Сантос из-за повреждения не сыграет с «Динамо». Защитник «Зенита» травмировался на тренировке

Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» из-за повреждения.

«Зенит» примет бело-голубых в 13‑м туре Мир РПЛ . Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

– Сантоса нет даже в запасе, что произошло?

– На предыгровом занятии получил повреждение.

В ближайшее время поймем, насколько все серьезно, и объявим дополнительно, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак .

«Зенит» начнет матч с «Динамо» без номинальных форвардов. У москвичей в старте их трое – Тюкавин, Сергеев и Маухуб