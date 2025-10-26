В «Барселоне» считают, что Ямаль «перешел черту» словами о «Реале». Руководство мадридцев не планирует подавать жалобу (Marca)
Ранее вингер «Барселоны» на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
По информации Marca, в «Барселоне» осознают, что своими заявлениями Ямаль «перешел черту».
В клубе признают выдающийся талант 18-летнего вингера, но считают, что следует контролировать его поведение за пределами поля, признавая, что запреты, как правило, не помогают в подобных ситуациях.
Отмечается, что руководство «Реала» не рассматривает возможность подачи жалобы на слова Ямаля, несмотря на то, что в некоторых лигах подобные заявления могут привести к разбирательству и штрафным санкциям.
Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в матче 10-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.
