В «Барселоне» недовольны высказываниями Ламина Ямаля о «Реале».

Ранее вингер «Барселоны» на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

По информации Marca, в «Барселоне» осознают, что своими заявлениями Ямаль «перешел черту».

В клубе признают выдающийся талант 18-летнего вингера, но считают, что следует контролировать его поведение за пределами поля, признавая, что запреты, как правило, не помогают в подобных ситуациях.

Отмечается, что руководство «Реала » не рассматривает возможность подачи жалобы на слова Ямаля , несмотря на то, что в некоторых лигах подобные заявления могут привести к разбирательству и штрафным санкциям.

Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в матче 10-го тура Ла Лиги . Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

