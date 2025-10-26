  • Спортс
  • «Зенит» начнет матч с «Динамо» без номинальных форвардов. У москвичей в старте их трое – Тюкавин, Сергеев и Маухуб
29

«Зенит» начнет матч с «Динамо» без номинальных форвардов. У москвичей в старте их трое – Тюкавин, Сергеев и Маухуб

В стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо» нет номинальных форвардов.

Команды сегодня встретятся в 13-м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» с начала матча сыграют: вратарь Адамов; защитники Алип, Нино, Дркушич и Мантуан; полузащитники Вендел, Барриос, Мостовой, Педро, Глушенков и Энрике.

В составе «Динамо» выйдут три номинальных форварда – Тюкавин, Сергеев и Маухуб. Кроме них матч начнут: полузащитники Бителло, Глебов, Рубенс; защитники Касерес, Осипенко, Маричаль, Фернандес и вратарь Расулов.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8734 голоса
Зенит52%Зенит
Будет ничья21%премьер-лига Россия
Динамо27%Динамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РПЛ
