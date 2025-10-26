«Пари НН» прервал серию из 7 поражений ничьей с «Балтикой». Перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены»
«Пари НН» прервал серию из семи поражений в матче с «Балтикой».
Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 13-го тура Мир РПЛ.
До этого нижегородцы не выигрывали на протяжении семи матчей подряд. Сегодня перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены».
Всего в сезоне-2025/26 на счету клуба 3 победы, 1 ничья и 15 поражений в 19 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.
31 октября команда Алексея Шпилевского в гостях сыграет с ЦСКА в 14-м туре Премьер-лиги.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8734 голоса
Зенит52%
Будет ничья21%
Динамо27%
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости