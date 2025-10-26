«Пари НН» прервал серию из 7 поражений ничьей с «Балтикой». Перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены»

«Пари НН» прервал серию из семи поражений в матче с «Балтикой».

Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 13-го тура Мир РПЛ .

До этого нижегородцы не выигрывали на протяжении семи матчей подряд. Сегодня перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены».

Всего в сезоне-2025/26 на счету клуба 3 победы, 1 ничья и 15 поражений в 19 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

31 октября команда Алексея Шпилевского в гостях сыграет с ЦСКА в 14-м туре Премьер-лиги.