Ямаль, Винисиус, Рэшфорд, Мбаппе, Педри, Беллингем, де Йонг, Гюлер – в старте на матч «Реала» и «Барсы»

«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на класико.

Игра 10-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 18:15 по московскому времени.

Состав «Реала»: Куртуа, Каррерас, Хейсен, Милитао, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Мбаппе;

Состав «Барселоны»: Шченсны, Кунде, Кубарси, Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Ферран, Рэшфорд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
