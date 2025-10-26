Ямаль, Винисиус, Рэшфорд, Мбаппе, Педри, Беллингем, де Йонг, Гюлер – в старте на матч «Реала» и «Барсы»
«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на класико.
Игра 10-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 18:15 по московскому времени.
Состав «Реала»: Куртуа, Каррерас, Хейсен, Милитао, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Гюлер, Мбаппе;
Состав «Барселоны»: Шченсны, Кунде, Кубарси, Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Ферран, Рэшфорд.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
