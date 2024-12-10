Маричаль и «Динамо» продлили контракт до 2029 года

«Динамо» продлило контракт с Николасом Маричалем.

Новое соглашение с защитником сборной Уругвая рассчитано до лета 2029 года.

Маричаль перешел в «Динамо » летом 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за клуб 15 матчей в Мир РПЛ , отметившись голевой передачей. Его подробная статистика – здесь .

Изображение: t.me/fcdynamo