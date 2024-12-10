Маричаль и «Динамо» продлили контракт до 2029 года
«Динамо» продлило контракт с Николасом Маричалем.
Новое соглашение с защитником сборной Уругвая рассчитано до лета 2029 года.
Маричаль перешел в «Динамо» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за клуб 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись голевой передачей. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: t.me/fcdynamo
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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