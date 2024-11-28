Защитник «Динамо» Маричаль: «Краснодар» – лучшая команда РПЛ на данный момент, не просто так они на верхних строчках. Кордоба – лучший игрок»

Николас Маричаль назвал «Краснодар» лучшей командой РПЛ в первой части сезона.

«В настоящий момент «Краснодар» – лучшая команда чемпионата. По тому, как они играют, по результату – они не просто так находятся на верхних строчках. С кем было тяжелее? Наверное, с «Краснодаром ». Играть на выезде непросто, но они победили.

Пожалуй, для меня Кордоба лучший футболист лиги прямо сейчас. Очень мощный нападающий, невероятно быстрый. Его трудно сдерживать. Он забивает много голов, причем важных голов.

Но что еще важнее, он всегда играет на команду. По крайней мере из того, что я видел по телевизору, он постоянно активно перемещается по полю», – сказал защитник «Динамо ».

После 16 туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в таблице, отставая от «Зенита» на одно очко. «Динамо» идет 5-м с отставанием от лидера на 8 очков.