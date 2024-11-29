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Личка о критике: «Посмотрите на «Ман Сити», что происходит. Будем критиковать Гвардиолу? Это очень просто, сложнее работать»

Марцел Личка высказался о критике после матча с «Факелом».

В 16-м туре Мир РПЛ «Динамо» не смогло добиться победы в игре против «Факела», пропустив в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

В четверг бело-голубые прошли «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (общий счет – 2:2, в серии пенальти – 4:3).

Марцел, было большое давление. Как отреагировали на эту критику?

– Люди имеют право на критику. Как эксперты, так и болельщики. Болельщики могут прийти на стадион, свистеть, эксперты – критиковать. Это их право.

Я работаю каждый день с командой, знаю, как надо. Команда после паузы на сборную собралась по сути за 48 часов до игры с «Факелом». Маричаль и Карраскаль приехали в субботу в 2 часа утра, а в 12 часов уехали в Воронеж на поезде. Бальбуэна играл в Боливии, приехал в субботу и вообще не спал.

Критика может быть, но с командой работаю я. Мы играли в Воронеже сложный матч, вели 1:0, Фернандес и Тюкавин могли сделать счет 2:0, и мы бы об этом вообще не говорили.

Посмотрите на «Ман Сити» (у команды 5 поражений подряд и ничья в 6 последних играх – Спортс’‘), что происходит. Будем тоже критиковать Гвардиолу? Каждый может говорить, что хочет. Критиковать очень просто. Сложнее работать.

Вопрос о Тюкавине. Ваше мнение о его голевой паузе, которая прервалась сумасшедшим голом?

– Помните год назад? Он не забивал долго, но потом все наладилось. Он топ-нападающий, и главное в такой ситуации оставаться спокойным и работать.

Он работает в команде, работает индивидуально. У него есть моменты, не хватает, может быть, чуть-чуть удачи. Хочу, чтобы нервы ушли и все наладилось, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМанчестер Сити
logoФабиан Бальбуэна
logoпремьер-лига Англия
logoНиколас Маричаль
logoХорхе Карраскаль
logoПеп Гвардиола
logoРоберто Фернандес
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