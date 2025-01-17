Неймар: «Ушел из «Барсы» не с целью стать лучшим в мире, были другие причины. В финансовом плане в «ПСЖ» было намного лучше, там играли бразильцы, мои друзья»
Неймар вспомнил свой уход из «Барселоны».
«Моей мотивацией было не завоевание индивидуальных наград... Честно говоря, подобных мыслей у меня не было.
Я не уходил из «Барселоны» с мыслью о том, что стану лучшим в мире. В последнюю неделю моего пребывания в «Барсе» Месси спросил: «Почему ты уходишь? Ты хочешь стать лучшим в мире? Я сделаю тебя лучшим в мире».
Но дело было не в этом, а в других личных вещах. Конечно, в финансовом плане в «ПСЖ» было намного лучше «Барселоны», там играли бразильцы, и все они были моими друзьями. Я рискнул, но это не было связано с идеей стать лучшим в мире», – сказал форвард «Аль-Хилаля».
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