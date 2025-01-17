Неймар о «Барсе»: «Я не мог никого обыграть 6 месяцев, все делал неправильно. Когда я плакал в перерыве матча, Месси подошел и сказал, что хочет мне помочь, что можно на него рассчитывать»

Неймар рассказал, как Лионель Месси поддерживал его в «Барселоне».

«Я приехал в «Барселону» в 21 или 22 года, только что выиграв Кубок конфедераций в матче с Испанией. Я не считал, что достаточно уверен в себе для того, чтобы там играть. Шесть месяцев я никого не мог обыграть, все делал неправильно.

В один из дней я был в полном отчаянии. В перерыве матча с «Атлетиком» я был очень зол, я начал плакать.

Вдруг в дверь постучал Месси . Он спросил, почему я плачу. Я ответил, что ничего страшного, а он сказал, что хочет мне помочь, что мне нужно играть в футбол так, как я делал это в «Сантосе », без какого-либо давления. Он сказал, что я могу на него рассчитывать.

После этого я стал обретать уверенность, появился энтузиазм, и все начало получаться», – сказал нападающий «Аль-Хилаля » в интервью Ромарио.