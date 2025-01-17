Неймар о «Барсе»: «Я не мог никого обыграть 6 месяцев, все делал неправильно. Когда я плакал в перерыве матча, Месси подошел и сказал, что хочет мне помочь, что можно на него рассчитывать»
Неймар рассказал, как Лионель Месси поддерживал его в «Барселоне».
«Я приехал в «Барселону» в 21 или 22 года, только что выиграв Кубок конфедераций в матче с Испанией. Я не считал, что достаточно уверен в себе для того, чтобы там играть. Шесть месяцев я никого не мог обыграть, все делал неправильно.
В один из дней я был в полном отчаянии. В перерыве матча с «Атлетиком» я был очень зол, я начал плакать.
Вдруг в дверь постучал Месси. Он спросил, почему я плачу. Я ответил, что ничего страшного, а он сказал, что хочет мне помочь, что мне нужно играть в футбол так, как я делал это в «Сантосе», без какого-либо давления. Он сказал, что я могу на него рассчитывать.
После этого я стал обретать уверенность, появился энтузиазм, и все начало получаться», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» в интервью Ромарио.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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