«Аль-Хилаль» готов сделать Салаху очень заманчивое предложение. Вингер верит, что еще может играть в Европе на самом высоком уровне
«Аль-Хилаль» надеется подписать Мохамеда Салаха на замену Неймару.
По сведениям Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии готов сделать вингеру «Ливерпуля», чей контракт истекает ближайшим летом, очень заманчивое предложение в том случае, если он решит уехать из Европы.
При этом утверждается, что египтянин еще верит в то, что способен и дальше играть в европейской стране на самом высоком уровне. Салах считает, что сейчас находится на пике формы.
В этом сезоне вингер забил 18 голов в 20 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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