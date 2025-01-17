«Аль-Хилаль» готов сделать Салаху очень заманчивое предложение. Вингер верит, что еще может играть в Европе на самом высоком уровне

«Аль-Хилаль» надеется подписать Мохамеда Салаха на замену Неймару.

По сведениям Sky Sports , клуб из Саудовской Аравии готов сделать вингеру «Ливерпуля », чей контракт истекает ближайшим летом, очень заманчивое предложение в том случае, если он решит уехать из Европы.

При этом утверждается, что египтянин еще верит в то, что способен и дальше играть в европейской стране на самом высоком уровне. Салах считает, что сейчас находится на пике формы.

В этом сезоне вингер забил 18 голов в 20 матчах в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .