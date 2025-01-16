Неймар об уходе из «Барсы»: «Месси подошел и спросил: «Почему ты уезжаешь? Я сделаю тебя лучшим в мире»
Неймар вспомнил разговор с Лионелем Месси перед уходом из «Барселоны».
Бразилец присоединился к «ПСЖ» в 2017 году, проведя четыре сезона в составе каталонской команды.
«Месси подошел ко мне и спросил: «Почему ты уезжаешь? Ты хочешь быть лучшим в мире? Я сделаю тебя лучшим в мире», – рассказал Неймар в интервью Ромарио, которое станет доступно ближайшей ночью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liberta Depre
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