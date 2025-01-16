Неймар об уходе из «Барсы»: «Месси подошел и спросил: «Почему ты уезжаешь? Я сделаю тебя лучшим в мире»

Неймар вспомнил разговор с Лионелем Месси перед уходом из «Барселоны».

Бразилец присоединился к «ПСЖ » в 2017 году, проведя четыре сезона в составе каталонской команды.

«Месси подошел ко мне и спросил: «Почему ты уезжаешь? Ты хочешь быть лучшим в мире? Я сделаю тебя лучшим в мире», – рассказал Неймар в интервью Ромарио , которое станет доступно ближайшей ночью.