Неймар о Мбаппе в «ПСЖ»: «После прихода Месси он стал завидовать. У нас было хорошее партнерство, а потом несколько конфликтов и перемены в поведении»
Неймар высказался о поведении Килиана Мбаппе после прихода Лионеля Месси в «ПСЖ».
«С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его «Золотой мальчик» (Golden Boy – Спортс’‘). Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.
У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси он [Мбаппе] стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», – рассказал нападающий «Аль-Хилаля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем