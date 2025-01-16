«И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения». Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт», опередив Дзюбу и Вяльбе

Алина Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт».

Редакционный совет выбирал победителя из тройки номинантов, которую определяли посетители спортивного сайта. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова опередила футболиста Артема Дзюбу и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе .

«Олимпийская чемпионка 2018 года приостановила – а по факту завершила – карьеру в конце 2019 года, но до сих пор является, вероятно, самой медийной спортсменкой России. Загитова регулярно появляется в различных телепроектах, на светских мероприятиях, а также выступает в шоу.

Но главное – в информационном пространстве приковано внимание буквально к каждому ее слову. И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения – что Алина признает сама и работает над этим, – они всегда бурно обсуждаются общественностью, и не только спортивной», – говорится в публикации «Р-Спорт» об итогах голосования.