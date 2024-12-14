«Если бы я 4 млн евро себе забрал, то в футбол бы не играл». Вратарь «Пари НН» Медведев на вопрос об агентских при переходе в «Локо» в 2017-м

Никита Медведев оценил информацию об агентских выплатах за свой переход в «Локо».

– Как отреагировали на громкие высказывания губернатора Самарской области на тему судейства, которые обсуждает вся футбольная общественность?

– Никак не реагировал. Это вообще не мое дело. Это дело других людей – руководителей. Пускай разбираются в этом вопросе. Если есть в чем разбираться. Мое дело другое – тренироваться и приносить пользу команде.

– Мне просто интересен такой момент: губернатор Федорищев еще много говорил о влиянии агентов на футбольную среду, на то, как к ним уходят большие деньги из клубов. Известно, что в 2017 году за ваш переход из «Ростова» «Локомотив» заплатил солидное агентское вознаграждение.

– Ну спросите у моего агента, сколько он заработал, если вам интересно это. И у тех, кто там что-то платил, спрашивайте. Мне тоже очень интересно, о каких суммах идет речь.

– Тогдашний президент «Локомотива» Илья Геркус говорил о сумме в 4 млн евро.

– Ну если бы я 4 млн евро себе подъемными тогда забрал, то, наверно, уже в футбол бы не играл – надо уже справедливости ради в этом признаться. Это огромные деньги.

– На вас тогда не давили те разговоры про суммы агентских платежей за ваше подписание в «Локо»?

– Ну тогда я чуть в другом возрасте был, и это все было неприятно слушать. Тем более я перестал тогда играть, не проходил в основной состав «Локомотива » – был очень тяжелый период времени. Но что сейчас вспоминать про это? Было и было, – сказал вратарь, ныне выступающий за «Пари НН ».