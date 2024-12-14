ЭСК РФС: Кукуляк ошибочно засчитал гол Угальде в матче «Спартак» – «Пари НН»
«Пари НН» ранее обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с голом «Спартака» на 62-й минуте матча.
«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.
По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака», – говорится в заявлении ЭСК.
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