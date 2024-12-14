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ЭСК РФС: Кукуляк ошибочно засчитал гол Угальде в матче «Спартак» – «Пари НН»

Второй гол «Спартака» в ворота «Пари НН» (3:0) засчитан ошибочно.

«Пари НН» ранее обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с голом «Спартака» на 62-й минуте матча.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака», – говорится в заявлении ЭСК.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
Евгений Кукуляк
ЭСК РФС
logoсудьи
logoКристофер Мартинс Перейра
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