Холанд о новом контракте: «Теперь я «горожанин», несмотря ни на что. «Ман Сити» – особенный клуб. Хочу стать лучше»

Эрлинг Холанд высказался о продлении контракта с «Манчестер Сити».

Клуб официально объявил о новом соглашении с форвардом. Срок – до 2034 года.

«Я очень рад, что подписал новый контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе.

«Манчестер Сити» – особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом.

Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я «горожанин», несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам добиться большего успеха в будущем», – сказал нападающий «Манчестер Сити».