Холанд о новом контракте: «Теперь я «горожанин», несмотря ни на что. «Ман Сити» – особенный клуб. Хочу стать лучше»
Клуб официально объявил о новом соглашении с форвардом. Срок – до 2034 года.
«Я очень рад, что подписал новый контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе.
«Манчестер Сити» – особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками. Это та среда, которая помогает каждому проявить себя наилучшим образом.
Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих партнеров по команде и всех в клубе, поскольку все они так много помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я «горожанин», несмотря ни на что.
Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы стать лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам добиться большего успеха в будущем», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
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