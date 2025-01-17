Бегиристайн о продлении Холанда: «Один из лучших форвардов, будет совершенствоваться под руководством Пепа. Оставит невероятное наследие в «Сити», если будет усердно работать»

Чики Бегиристайн высказался о продлении контракта Эрлинга Холанда с «Ман Сити».

Клуб официально объявил о новом соглашении с 24-летним форвардом. Срок – до 2034 года.

«Все в клубе в полном восторге от того, что Эрлинг подписал новый контракт. Тот факт, что он подписал соглашение на столь долгий срок, демонстрирует нашу приверженность ему как игроку и его любовь к этому клубу.

Он уже оказал невероятное влияние за время своего пребывания здесь, и его потрясающая статистика и рекорды говорят сами за себя.

Но в дополнение к его выдающемуся природному таланту и способностям, преданность, профессионализм, скромность и желание Эрлинга продолжать совершенствоваться олицетворяют то, чего мы все стремимся достичь в «Манчестер Сити».

Он один из лучших нападающих в мировом футболе, но Эрлинг еще очень молод и будет только совершенствоваться, работая под руководством Пепа и его тренерского штаба. Если он будет усердно работать – а я знаю, что будет – он оставит невероятное наследие в этом клубе.

Теперь он может сосредоточиться на своих выступлениях и продолжать играть огромную роль, помогая нам пытаться достичь еще большего успеха», – заявил спортивный директор «Манчестер Сити».

Холанд о новом контракте: «Теперь я «горожанин», несмотря ни на что. «Ман Сити» – особенный клуб. Хочу стать лучше»