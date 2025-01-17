Тренер «Сельты» Хиральдес с иронией высказался о судействе матча с «Реалом»: «Я молод, работаю с ВАР менее года. Нужно осознать, как он работает, потому что я не совсем понимаю»

Клаудио Хиральдес иронично высказался о судействе в матче с «Реалом».

«Сельта» уступила мадридцам (2:5 после экстра-таймов) в 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер ответил на вопрос о столкновении между вратарем «Реала» Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.

Эпизод произошел на 37-й минуте матча. Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. ВАР не позвал арбитра изучить эпизод.

«Очевидно, что это решающий момент, потому что счет стал 0:1 вместо 1:0. Это решение главного арбитра и ВАР, его нужно уважать. На днях я говорил о судьях и отметил, что постараюсь больше этого не делать, так что собираюсь попробовать.

Я молодой тренер, в Ла Лиге менее года. Я работаю с ВАР менее года, в Первом дивизионе (третьей по силе лиги Испании – Спортс’‘) его не было. Мне нужно научиться понимать, как он работает, потому что на самом деле я не совсем понимаю», – сказал тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес.