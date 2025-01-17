Эндрик о 5:2 с «Сельтой»: «Было тяжело, но мы «Мадрид» и всегда стараемся победить. Никогда не сдаемся, бьемся до конца»
Эндрик высказался после своего дубля в матче с «Сельтой» (5:2 доп. вр.).
Форвард «Реала» отличился в игре 1/8 финала Кубка Испании.
«Очень тяжелый матч. Мы вели 2:0 и пропустили два гола. Было тяжело, но мы «Мадрид» и всегда стараемся победить. Мы никогда не сдаемся и всегда бьемся до самого конца. В овертайме было тяжело, пришлось больше бегать, больше работать, в итоге мы забили три хороших гола», – сказал Эндрик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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