Анчелотти о 5:2 с «Сельтой»: «Реал» играл хорошо до 70-й минуты, могли забить 3-й гол, но он был отменен из-за офсайда»

Карло Анчелотти оценил победу над «Сельтой» (5:2 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Испании.

До 83-й минуты домашнего матча «Реал» выигрывал со счетом 2:0.

«Объяснения простые: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола. Потом команда хорошо сыграла в овертайме. Мы играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, но он был отменен из-за офсайда.

Овертайм мы провели хорошо, настрой игроков и все остальное были на должном уровне», – сказал тренер «Реала ».