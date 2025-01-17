Анчелотти о 5:2 с «Сельтой»: «Реал» играл хорошо до 70-й минуты, могли забить 3-й гол, но он был отменен из-за офсайда»
Карло Анчелотти оценил победу над «Сельтой» (5:2 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Испании.
До 83-й минуты домашнего матча «Реал» выигрывал со счетом 2:0.
«Объяснения простые: когда матч уже почти заканчивался, мы пропустили два гола. Потом команда хорошо сыграла в овертайме. Мы играли хорошо до 70-й минуты, могли забить третий гол и сделали это, но он был отменен из-за офсайда.
Овертайм мы провели хорошо, настрой игроков и все остальное были на должном уровне», – сказал тренер «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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