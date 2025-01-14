Кубок Испании. 1/8 финала. «Валенсия» против «Оуренсе», «Барселона» сыграет с «Бетисом» в среду, «Реал» встретится с «Сельтой» в четверг
В Кубке Испании пройдут матчи 1/8 финала.
Во вторник «Валенсия» сыграет с «Оуренсе».
В среду «Барселона» примет «Бетис», «Атлетико» сыграет с «Эльче» в гостях.
В четверг «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет противостоять «Райо Вальекано», «Атлетик» встретится с «Осасуной», «Реал» – с «Сельтой».
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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