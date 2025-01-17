Мбаппе забил во 2-м матче подряд. У Килиана 15 голов и 4 ассиста в 29 играх за «Реал»

Килиан Мбаппе открыл счет во второй игре подряд.

Нападающий «Реала », прорвавшись по левому флангу, успешно завершил контратаку в матче с «Сельтой» в Кубке Испании ударом в ближний угол. 12 января француз отличился в игре с «Барселоной» (2:5) в финале Суперкубка Испании.

Суммарно у форварда 15 голов и 4 результативных паса в 29 играх за «Реал» во всех турнирах. Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .

«Реал» – «Сельта». 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция