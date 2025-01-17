«Пляжный мяч Винисиусу» и «нахер Реал» скандировали фанаты «Сельты» перед матчем с «Реалом» на «Бернабеу»
Фанаты «Сельты» потроллили Винисиуса Жуниора.
«Реал» принимает «Сельту» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
Перед началом матча, во время разминки футболистов на «Сантьяго Бернабеу», болельщики гостей скандировали «пляжный мяч Винисиусу» и «нахер Реал» (Puta Real Madrid).
Напомним, что Винисиус занял второе место в борьбе за «Золотой мяч». После этого на некоторых стадионах в Испании болельщики соперников стали скандировать «пляжный мяч».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).
Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Дамиана Казоля
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