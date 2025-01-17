«Пляжный мяч Винисиусу» и «нахер Реал» скандировали фанаты «Сельты» перед матчем с «Реалом» на «Бернабеу»

Фанаты «Сельты» потроллили Винисиуса Жуниора.

«Реал» принимает «Сельту» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Перед началом матча, во время разминки футболистов на «Сантьяго Бернабеу », болельщики гостей скандировали «пляжный мяч Винисиусу » и «нахер Реал» (Puta Real Madrid).

Напомним, что Винисиус занял второе место в борьбе за «Золотой мяч ». После этого на некоторых стадионах в Испании болельщики соперников стали скандировать «пляжный мяч».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»