«Хвича мог перейти в «Реал», «МЮ», «Барсу», «Ливерпуль», «Арсенал». Но «ПСЖ» раньше собирал звезд как в музее Мадам Тюссо, а сейчас выстраивает команду». Арвеладзе о вингере

Шота Арвеладзе считает, что Хвича Кварацхелия может перейти в любой топ-клуб.

Ранее сообщалось , что «ПСЖ» и «Наполи » оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер сборной Грузии будет получать 9+2 млн евро в год.

– Он очень многого добился за два с половиной года в «Наполи. Посмотрите на регалии, сколько всего он сделал в Италии. Хвича даже большего заслужил.

Я бы не удивился, если бы он перешел в клуб типа «Реал Мадрид », «Манчестер Юнайтед », «Арсенала », «Ливерпуля » и даже «Барселоны».

В этом году он может дважды стать чемпионом – и в Италии, и во Франции. У Хвичи будет гарантированная игра в лиге чемпионов.

Если раньше в «ПСЖ» собирали звезд как в музее Мадам Тюссо, то сейчас выстраивают команду. У клуба появились амбиции, помимо продажи футболок и побед во Франции, выиграть Лигу чемпионов.

– Что нужно сделать Хвиче, чтобы превзойти ваши достижения?

– Больше забивать. Он не должен соревноваться ни с кем. У Хвичи есть своя карьера, место в грузинском и мировом футболе, – сказал лучший бомбардир в истории сборной Грузии Арвеладзе.

Хвича пришел к легендарному муралу Марадоны. Красиво простился с Неаполем