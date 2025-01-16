«Хвича мог перейти в «Реал», «МЮ», «Барсу», «Ливерпуль», «Арсенал». Но «ПСЖ» раньше собирал звезд как в музее Мадам Тюссо, а сейчас выстраивает команду». Арвеладзе о вингере
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер сборной Грузии будет получать 9+2 млн евро в год.
– Он очень многого добился за два с половиной года в «Наполи. Посмотрите на регалии, сколько всего он сделал в Италии. Хвича даже большего заслужил.
Я бы не удивился, если бы он перешел в клуб типа «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Ливерпуля» и даже «Барселоны».
В этом году он может дважды стать чемпионом – и в Италии, и во Франции. У Хвичи будет гарантированная игра в лиге чемпионов.
Если раньше в «ПСЖ» собирали звезд как в музее Мадам Тюссо, то сейчас выстраивают команду. У клуба появились амбиции, помимо продажи футболок и побед во Франции, выиграть Лигу чемпионов.
– Что нужно сделать Хвиче, чтобы превзойти ваши достижения?
– Больше забивать. Он не должен соревноваться ни с кем. У Хвичи есть своя карьера, место в грузинском и мировом футболе, – сказал лучший бомбардир в истории сборной Грузии Арвеладзе.
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