Хвича будет играть под семеркой в «ПСЖ». Номер свободен после ухода Мбаппе

Хвича Кварацхелия получит 7-й номер в «ПСЖ».

Ранее сообщалось , что парижане оформили сделку с «Наполи » по трансферу грузина за 70+ млн евро.

По информации Le Parisien, стороны также договорились о номере, под которым будет играть вингер. Седьмой номер был свободен с тех пор, как летом ушел Килиан Мбаппе , лучший бомбардир «ПСЖ » в истории.

Подчеркивается, что семерка несет в себе особый смысл, в том числе из-за отсылки к Криштиану Роналду , являющемуся кумиром как Килиана, так и Хвичи.

В «Наполи» Кварацхелия выбрал номер 77, так как семерка не была доступна, когда он прибыл в клуб в 2022 году. Ее носил Элиф Элмас, а позднее Давид Нерес.