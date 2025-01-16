Хвича будет играть под семеркой в «ПСЖ». Номер свободен после ухода Мбаппе
Хвича Кварацхелия получит 7-й номер в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижане оформили сделку с «Наполи» по трансферу грузина за 70+ млн евро.
По информации Le Parisien, стороны также договорились о номере, под которым будет играть вингер. Седьмой номер был свободен с тех пор, как летом ушел Килиан Мбаппе, лучший бомбардир «ПСЖ» в истории.
Подчеркивается, что семерка несет в себе особый смысл, в том числе из-за отсылки к Криштиану Роналду, являющемуся кумиром как Килиана, так и Хвичи.
В «Наполи» Кварацхелия выбрал номер 77, так как семерка не была доступна, когда он прибыл в клуб в 2022 году. Ее носил Элиф Элмас, а позднее Давид Нерес.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем