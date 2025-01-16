Хвича сегодня прибудет в Париж. Завтра игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с «ПСЖ» (Le Parisien)
Ранее сообщалось, что парижане оформили сделку с «Наполи» по трансферу грузина за 70+ млн евро.
По информации Le Parisien, Хвича пройдет медосмотр в эту пятницу и затем подпишет контракт с «ПСЖ». Ожидается, что он заключит соглашение до 2029 года.
Кварацхелия в среду попрощался с партнерами по «Наполи». По плану, игрок прибудет в Париж в ближайшие часы в четверг.
Официальное объявление о переходе может произойти после пресс-конференции Луиса Энрике, запланированной на пятницу на 13:00 по местному времени, чтобы не отвлекать внимание от выступления тренера перед матчем с «Лансом», который состоится в субботу в рамках чемпионата.
Хвича Кварацхелия не будет заявлен на этот матч 18-го тура Лиги 1. Также он не сможет сыграть в двух последних матчах «ПСЖ» в Лиге чемпионов: против «Манчестер Сити» 22 января и через неделю со «Штутгартом» 29 января.
Его дебют на «Парк де Пренс» ожидается 25 января в матче против «Реймса».
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