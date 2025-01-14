«ПСЖ» и «Наполи» договорились о трансфере Хвичи за 70 млн евро без учета бонусов
«ПСЖ» и «Наполи» согласовали переход Хвичи Кварацхелии.
В этот понедельник клубы достигли договоренности о трансфере грузинского вингера, сообщают L’Equipe и Le Parisien. Сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов.
Сторонам осталось уладить последние детали соглашения. Сам Кварацхелия уже согласовал контракт с «ПСЖ» и ждет разрешения на поездку в Париж для прохождения медосмотра.
В текущем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
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