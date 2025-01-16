Серлот из-за травмы может не сыграть с «Байером». Форвард «Атлетико» пропустит матч с «Леганесом»

Форвард «Атлетико» Александр Серлот получил повреждение.

29-летний норвежец сделал дубль в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче » (4:0), но вынужден был покинуть поле в перерыве.

У Серлота мышечное повреждение средней степени тяжести. Он точно не сыграет с «Леганесом » в Ла Лиге 18 января.

Участие Александра в матче Лиги чемпионов с «Байером » 25-го под большим вопросом, но врачи клуба и сам футболист сделают все возможное, чтобы он мог выйти на поле.

В этом сезоне Серлот забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 27 матчах за «Атлетико ». Его подробная статистика – здесь .