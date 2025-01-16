Серлот из-за травмы может не сыграть с «Байером». Форвард «Атлетико» пропустит матч с «Леганесом»
Форвард «Атлетико» Александр Серлот получил повреждение.
29-летний норвежец сделал дубль в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче» (4:0), но вынужден был покинуть поле в перерыве.
У Серлота мышечное повреждение средней степени тяжести. Он точно не сыграет с «Леганесом» в Ла Лиге 18 января.
Участие Александра в матче Лиги чемпионов с «Байером» 25-го под большим вопросом, но врачи клуба и сам футболист сделают все возможное, чтобы он мог выйти на поле.
В этом сезоне Серлот забил 10 голов и отдал 2 ассиста в 27 матчах за «Атлетико». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем