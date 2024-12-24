Винисиус, Ямаль, Левандовски, Беллингем, Серлот и Рафинья – в сборной Ла Лиги за 2024 год от WhoScored
Шесть игроков «Барселоны» вошли в символическую команду Ла Лиги от WhoScored.
Сборная по итогам 2024 года была составлена на основании рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона», средний балл – 6,77);
– защита: Жюль Кунде («Барселона, 6,82), Антонио Раильо («Мальорка», 6,9), Эрик Гарсия («Барселона», 6,86), Мигель Гутьеррес («Жирона», 6,87);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 7,7), Рафинья Диас («Барселона», 7,52), Джуд Беллингем («Реал», 7,49), Винисиус Жуниор («Реал», 7,51);
– нападение: Роберт Левандовски («Барселона», 7,4), Александр Серлот («Атлетико», 7,26).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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