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Винисиус, Ямаль, Левандовски, Беллингем, Серлот и Рафинья – в сборной Ла Лиги за 2024 год от WhoScored

Шесть игроков «Барселоны» вошли в символическую команду Ла Лиги от WhoScored.

Сборная по итогам 2024 года была составлена на основании рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона», средний балл – 6,77);

защита: Жюль Кунде («Барселона, 6,82), Антонио Раильо («Мальорка», 6,9), Эрик Гарсия («Барселона», 6,86), Мигель Гутьеррес («Жирона», 6,87);

полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 7,7), Рафинья Диас («Барселона», 7,52), Джуд Беллингем («Реал», 7,49), Винисиус Жуниор («Реал», 7,51);

нападение: Роберт Левандовски («Барселона», 7,4), Александр Серлот («Атлетико», 7,26).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
logoЛа Лига
рейтинги
logoАнтонио Раильо
logoАлександр Серлот
logoРоберт Левандовски
logoМальорка
logoЖирона
logoМарк-Андре тер Стеген
logoАтлетико
logoМигель Гутьеррес
logoЛамин Ямаль
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoРафинья Диас
logoЭрик Гарсия
logoЖюль Кунде
logoДжуд Беллингем
logoБарселона
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