Винисиус, Ямаль, Левандовски, Беллингем, Серлот и Рафинья – в сборной Ла Лиги за 2024 год от WhoScored

Шесть игроков «Барселоны» вошли в символическую команду Ла Лиги от WhoScored.

Сборная по итогам 2024 года была составлена на основании рейтингов футболистов на соответствующих позициях. В состав попали: – вратарь : Марк-Андре тер Стеген («Барселона», средний балл – 6,77); – защита : Жюль Кунде («Барселона, 6,82), Антонио Раильо («Мальорка», 6,9), Эрик Гарсия («Барселона», 6,86), Мигель Гутьеррес («Жирона», 6,87); – полузащита : Ламин Ямаль («Барселона», 7,7), Рафинья Диас («Барселона», 7,52), Джуд Беллингем («Реал», 7,49), Винисиус Жуниор («Реал», 7,51); – нападение : Роберт Левандовски («Барселона», 7,4), Александр Серлот («Атлетико», 7,26).