У Серлота победные голы после выхода на замену в двух турах Ла Лиги подряд. Сегодня форвард «Атлетико» забил «Барсе» на 96-й

Александр Серлот дважды подряд приносит «Атлетико» победу.

Нападающий «Атлетико » забил победный мяч в ворота «Барселоны» на 96-й минуте матча 18-го тура Ла Лиги (2:1). Норвежец заменил Антуана Гризманна на 73-й.

В прошлом туре против «Хетафе» Серлот вышел в перерыве и забил единственный гол в матче на 69-й минуте (1:0).

На его счету 8 голов и 2 голевые передачи в 18 играх Ла Лиги этого сезона.