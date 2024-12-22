У Серлота победные голы после выхода на замену в двух турах Ла Лиги подряд. Сегодня форвард «Атлетико» забил «Барсе» на 96-й
Александр Серлот дважды подряд приносит «Атлетико» победу.
Нападающий «Атлетико» забил победный мяч в ворота «Барселоны» на 96-й минуте матча 18-го тура Ла Лиги (2:1). Норвежец заменил Антуана Гризманна на 73-й.
В прошлом туре против «Хетафе» Серлот вышел в перерыве и забил единственный гол в матче на 69-й минуте (1:0).
На его счету 8 голов и 2 голевые передачи в 18 играх Ла Лиги этого сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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