Селихов может перейти в клуб из Саудовской Аравии, с вратарем «Спартака» идут переговоры (Legalbet)
Александр Селихов из «Спартака» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Ранее утверждалось, что «Спартак» может расторгнуть контракт с 30-летним вратарем по ходу зимнего трансферного окна.
По данным Legalbet, к Селихову проявляет интерес один из клубов Саудовской Аравии. Стороны уже ведут диалог о потенциальном переходе. В скором времени возможно подписание предварительного контракта.
В этом сезоне Александр провел за «Спартак» 8 матчей, пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль. Срок контракта футболиста с московским клубом истекает летом 2025 года. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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