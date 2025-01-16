Селихов может перейти в клуб из Саудовской Аравии, с вратарем «Спартака» идут переговоры (Legalbet)

Александр Селихов из «Спартака» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее утверждалось , что «Спартак » может расторгнуть контракт с 30-летним вратарем по ходу зимнего трансферного окна.

По данным Legalbet, к Селихову проявляет интерес один из клубов Саудовской Аравии. Стороны уже ведут диалог о потенциальном переходе. В скором времени возможно подписание предварительного контракта.

В этом сезоне Александр провел за «Спартак» 8 матчей, пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль. Срок контракта футболиста с московским клубом истекает летом 2025 года. Его статистика – здесь .