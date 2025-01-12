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Мостовой о Селихове: «Был бы я в «Спартаке», продлил бы с ним контракт. Вратарь хороший»

Александр Мостовой призвал «Спартак» продлить контракт с Александром Селиховым.

Сообщалось, что зимой красно-белые могут расторгнуть соглашение с голкипером, чей договор рассчитан до июня 2025 года.

– На ваш взгляд, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Селиховым?

– Был бы я в «Спартаке», то, конечно, продлил бы с ним контракт. Вратарь хороший, нормальный. Думаю, как человек тоже хороший. Поэтому я продлил бы.

– Сильнее ли Селихов Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

– Это не знаю. Нужно находиться внутри команды и смотреть на то, как футболист тренируется, работает и играет. Со стороны многое может быть обманчиво, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Селихов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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