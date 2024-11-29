Селихов может перейти из «Спартака» в «Ростов» зимой. Контракт вратаря рассчитан до лета, в клубе не обсуждали его продление (Иван Карпов)

Александр Селихов может покинуть «Спартак» зимой.

По информации инсайдера Ивана Карпова, срок контракта 30-летнего вратаря с красно-белыми истекает летом, в клубе пока не обсуждали его продление.

Одним из вариантов продолжения карьеры для Селихова является «Ростов». Тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов высоко оценивает качества Александра и заинтересован в нем.

Утверждается, что Селихов может присоединиться к «Ростову » уже этой зимой как на правах аренды, так и через полноценный трансфер.

В текущем сезоне Мир РПЛ Селихов не сыграл за «Спартак » ни одного матча. В 8 играх Фонбет Кубка России он пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль.

Подробная статистика футболиста доступна здесь .