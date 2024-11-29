Селихов может перейти из «Спартака» в «Ростов» зимой. Контракт вратаря рассчитан до лета, в клубе не обсуждали его продление (Иван Карпов)
Александр Селихов может покинуть «Спартак» зимой.
По информации инсайдера Ивана Карпова, срок контракта 30-летнего вратаря с красно-белыми истекает летом, в клубе пока не обсуждали его продление.
Одним из вариантов продолжения карьеры для Селихова является «Ростов». Тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов высоко оценивает качества Александра и заинтересован в нем.
Утверждается, что Селихов может присоединиться к «Ростову» уже этой зимой как на правах аренды, так и через полноценный трансфер.
В текущем сезоне Мир РПЛ Селихов не сыграл за «Спартак» ни одного матча. В 8 играх Фонбет Кубка России он пропустил 7 голов и 3 раза сыграл на ноль.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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