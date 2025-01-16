«Реалу» интересен Салиба. Мадридцы пока не намерены покупать защитника «Арсенала», но высоко его оценивают (Foot Mercato)
«Реал» интересуется защитником «Арсенала» Вильямом Салиба.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato, мадридский клуб пока не стремится немедленно заключить сделку по приобретению 23-летнего французского защитника, поскольку у клуба другие приоритеты.
Однако представители «Реала» связались с окружением игрока, чтобы выяснить его заинтересованность в переезде на «Бернабеу».
Контракт Салиба с «Арсеналом» истекает в 2027 году. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 20 матчей и забил 2 гола. Подробная статистика Салиба доступна по ссылке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Get French Football News
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